homem é preso, paga fiança e é liberado

Na noite desta sexta-feira (28), na Avenida Eugênio Simões Pires próximo ao bairro Cristo Rei em São Sepé, a Brigada Militar ao realizar patrulhamento prendeu um homem de iniciais L.R. acusado de dirigir sem habilitação o veículo Kadett placas IHD 4924, estava com licenciamento vencido, em buscas no interior do veículo a polícia encontrou um revolver calibre 38 com 6 munições no tambor e mais 3 no console, ainda na porta do veículo foi encontrado uma bucha pequena de uma substância semelhante a cocaína e uma quantia de R$ 242,00 reais em notas fracionadas de dois, cinco e dez e vinte. A guarnição da Brigada Militar composta pelos militares Rogério Rocha e Rodrigues deram voz de prisão e conduziram ao hospital e logo para a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência de flagrante.

O veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi removido por guincho e encaminhado para depósito em Restinga Sêca.

A fiança foi estipulada em R$500,00, onde foi paga e o individuo liberado para responder em liberdade.