143° aniversário de São Sepé é celebrado com intensa programação

Um ato público marcou o início das comemorações do 143° aniversário de São Sepé, na manhã da terça-feira, 23. Autoridades e representantes de entidades reuniram-se em frente à Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho para a solenidade de abertura da Semana do Município.

Na presença de estudantes, professores e servidores públicos, a Secretária de Educação e Cultura Paula Machado fez o pronunciamento inicial, comemorando a entrega de dois novos ônibus para o transporte escolar. Os veículos com capacidade para 22 passageiros dispõem de assentos adaptados para portadores de necessidades especiais, bem como suspensão a ar e rampa de acesso para cadeira de rodas, proporcionando acessibilidade, segurança e conforto. O investimento ficou em torno de R$548mil, sendo parte oriunda do FNDE com contrapartida da prefeitura.

O prefeito Léo Girardello falou sobre a satisfação de iniciar as celebrações entregando presentes para a comunidade. “Nós queremos uma educação que olhe para o futuro. Temos que ter políticas públicas que atinjam toda a população”, disse, fazendo uma referência aos recentes investimentos.

Esporte também fez parte das comemorações

Mais cedo, por volta das 8h30, ocorreu o início do Festival de Atletismo, que contou com a participação de estudantes das redes estadual, municipal e particular. A competição que existe desde 2005, ganhou novas modalidades após a aquisição de equipamentos esportivos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, parceira da atividade desenvolvida no complexo Pamade. Na oportunidade, o prefeito Léo Girardello destacou a importância do campeonato, que foi o primeiro ato das comemorações da Semana de São Sepé. Já a secretária Paula Machado mencionou o empenho dos professores de educação física para a realização de mais uma edição da disputa.