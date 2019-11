USPA e Polícia Civil resgatam animais vítimas de maus tratos

A União Sepeense de Proteção Animal (Uspa) e Polícia Civil encontraram oito cachorros e um cavalo com sinais de maus-tratos no pátio de uma casa na Vila Hípica, em São Sepé nesta quarta-feira (20).

De acordo com a polícia, uma equipe foi até o local depois de denúncia anônima.Cinco cachorros que estavam no local estão visivelmente fracos, em péssimas condições e acorrentados. Quatro cachorros serão encaminhados para adoção em um lar temporário e o estado do cavalo é crítico, parece estar desfalecido, deitado no chão, sem forças, ele será examinado por um profissional que irá avaliar se o animal tem condições de vida ou será necessário sacrificá-lo.

Os proprietários dos animais, um casal e os três filhos aparentam desequilíbrio mental. O fato requer uma atenção especial das autoridades.

A União Sepeense de Proteção Animal (USPA) informou que o caso é muito grave, foi registrado Boletim de Ocorrência. Os animais precisam de lar temporário, de doação de rações e casinhas.

