AFCSS elege nova diretoria

A Associação da Família dos Caminhoneiros de São Sepé está elegeu e deu posse aos novos membros da diretoria no dia 29 de novembro no plenário da Câmara de Vereadores de São Sepé. Vera Moraes foi eleita como presidente da associação, tendo como vice-presidente Lusiane Vegner Gass. A nova diretoria assume a entidade pelos próximos dois anos.

Como primeira ação da nova gestão, no dia 21 de dezembro acontece um jantar baile no CTG Os Maragatos. Os ingressos já estão à venda com integrantes da associação no valor de R$ 15,00. O evento começa às 20h.

A nova diretoria está composta por:

Presidente: Vera Maria da Luz Moraes;

Vice-presidente: Lusiane Vegner Gass;

Tesoureira: Joseana Ribeiro Machado;

Primeira secretária: Eliane Bittencourt Pereira;

Segunda secretária: Vitória Martins Corrêa;

Conselho fiscal:

Cátia Tatiane Brezolin da Silva;

Ciro Afonso Ribeiro Machado;

Maitê Lopes de Lima;

José Alencar Souza da Silva.

Fonte: O Sepeense.