Evento já consagrado como uma das maiores festas de São Sepé, completa a edição de número 15 e contempla vasta programação.

No sábado, 28, em jantar realizado no Índio Sepé CTG, foram eleitas as soberanas da 15ª Festa das Famílias dos Caminhoneiros de São Sepé.

Rainha: Luíza Ferreira, filha de João Luiz e Sonia Ferreira.

1ª Princesa, Suzana Brondani, filha de Beto e Roselaine Brondani.

2ª Princesa, Roselaine Gomes, filha de Claudio Rogério Gomes e Rosane Silva Gomes.

Hoje, domingo, 29, uma missa celebrada na Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês começou às 9h. Após, às 10h30min, aconteceu o tradicional caminhonaço com saída da Avenida Eugênio Simões Pires. Os motoristas percorreram as principais ruas e avenidas da cidade, até a frente da Igreja matriz onde receberam a bênção do Padre Darceone Martin.

Ao meio-dia tem o tradicional almoço no Índio Sepé. O cardápio é churrasco, feijoada e saladas diversas. À tarde a animação do baile fica por conta do Grupo Mate Novo e dos Gringos da Mata Grande. No local, haverá também venda de doces e bebidas.

(Fotos: Roberto John)