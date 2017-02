2ª Copa São Sepé de Truco terá R$ 1.400 em premiação

A fim de incentivar a sua pratica em São Sepé, o Clube de Truco realizará a 2ª Copa São Sepé de Truco – modalidade trio. A atividade é uma realização do Clube de Truco São Sepé, com o apoio da Secretaria de Esporte do município, CTG Ronda Crioula e Conceito Visual.

O evento ocorrerá no dia 29 de abril, com início previsto para as 16h. A competição será de Truco Cego, na modalidade de trio, respeitando as regras do MTG (não será necessário pilcha). As inscrições terão o valor de R$ 80,00 por trio, mais R$ 30,00 por reserva. Durante o torneio, os competidores terão direitos a duas vidas, mais a recompra.

Na ocasião, será servido um jantar, pelo valor de R$ 15,00, e os competidores participarão de um sorteio de brindes durante o evento.

Os interessados em já confirmar a participação no torneio, podem entrar em contato pelos fones: 55 99669.7469 (Paulinho) e 99955.6405 (Arguaci) ou ainda pela página no Facebook do Clube do Truco São Sepé-RS.