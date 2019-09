2ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé oferece Curso

A 2ª Vara Judicial da Comarca de São Sepé e Violência Doméstica informa a oferta pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul do Curso de Formação de Facilitadores de Grupos Reflexivos de Gêneros.

Esta ação tem por objetivo disponibilizar profissionais para atuarem como facilitadores nos Grupos Reflexivos de Gênero nos Juizados e Varas com competência na temática de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, dentro do território do Estado do Rio Grande do Sul.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) identificar e analisar referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes, estimulando a ampliação do saber substancial e do saber instrumental sobre os conteúdos propostos; b) interpretar conhecimentos teóricos acerca da Violência de Gênero no âmbito da Violência Doméstica; c) aplicar conhecimentos teóricos que embasarão a prática como facilitadores de Grupos Reflexivos de Gênero; d) desenvolver e/ou aperfeiçoar habilidades e competências necessárias para a função de facilitador de Grupos Reflexivos de Gênero; e) identificar o modelo de Grupos Reflexivos de Gênero desenvolvido nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Porto Alegre.

Corpo Docente – Instrutoras: Dra. Madgéli Frantz Machado, Francene Fabrícia Fernandes Pedroso e Ivete Machado Vargas.

Tutores: Aline Leão, Margarete Pereira, Lenora Chiden Bengochea e Rafael Ramatis Feijó Rosa.

Duração: 07 semanas (de 14/10 a 01/12/2019).

Carga horária: 62,7 horas-aula.

Público Alvo: profissionais indicados pelos(as) magistrados(as) dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e/ou Varas com competência na matéria (Profissionais da área da saúde: assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, que sejam integrantes do Poder Judiciário e/ou da rede de proteção e atendimento).

Prazo para inscrição: de 23/09 a 02/10/2019

Currículos dos profissionais interessados devem ser encaminhados para o e-mail frsaosepejz2vjud@tjrs.jus.br.

VAGAS LIMITADAS.