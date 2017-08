Autoridades, festeiros, comunidade e convidados reverenciaram São Cristóvão na 34ª Festa do Agricultor e Motorista de Vila Nova do Sul. A programação que começou na quarta-feira (2), está tendo seu encerramento neste domingo. As festividades de hoje começaram com a procissão motorizada, que teve como ponto de partida a Gruta de São Cristóvão , localizada as margens da BR-290, na entrada da empresa Calcário Andreazza, seguindo pela Avenida Dario Antunes da Rosa até a Igreja São Vicente de Paulo, onde os motoristas e seus veículos receberam a benção aos motoristas. Logo após foi realizada uma missa e na sequencia, o almoço festivo, no salão paroquial. Música, dança e sorteio de brindes aos motoristas participantes, continuam na tarde deste domingo.

Confira na galeria abaixo, as fotos do evento.

