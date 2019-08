36ª Festa de São Cristóvão e Santo Isidoro em Vila Nova do Sul

Hoje, domingo, 04 de agosto de 2019, prossegue em Vila Nova do Sul a 36ª Festa de São Cristóvão (Padroeiro dos Motoristas) e Santo Isidoro (Padroeiro dos Agricultores). A programação que teve início dia 01 de agosto com missa celebrada pelo padre Saulo Faccin e participação especial das crianças cantoras e instrumentistas da paróquia Santíssima Trindade de Nova Palma. No dia 02 de agoto a celebração religiosa esteve a cargo do padre Emílio Baúra, pároco de São Gabriel, já no dia 03 às 19 horas o padre Gildo José Brandt pároco de São Pedro do Sul foi o responsável religioso.

Na manhã deste domingo, 04, aconteceu a tradicional carreata de São Cristóvão com saída da empresa de calcário Andreazza até a Igreja Matriz, onde os motoristas e veículos receberam bênçãos e na sequência a Missa festiva em honra a São Cristóvão e Santo Isidoro. Ainda fizeram parte da programação jantar no dia 01, jantar festivo dia 02 e o almoço especial de festa que acontece neste domingo dia 04.

A programação culmina com a domingueira com início previsto para às 14h30 à cargo do conjunto Grupo Tock Fandangueiro.

A organização do evento esteve à cargo do pároco Edmar Lopes Mendes e Conselho Paroquial.

(Fotos Dora Barros)