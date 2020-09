44 funcionários de frigorífico têm resultado positivo para a Covid-19 em Santa Maria

Um frigorífico de Santa Maria teve 44 funcionários de um dos setores com resultado positivo para o novo coronavírus após testagem coletiva. No total, 100 empregados estão afastados devido à contaminação por Covid-19.

Segundo a prefeitura de Santa Maria, por meio da assessoria de imprensa, a Vigilância em Saúde fará a testagem de todos os funcionários do Frigorífico Silva, além de uma reavaliação do ambiente. Nesta segunda-feira, foram feitos testes em 100 funcionários, e na terça outros 130 passarão por exames. Os resultados devem sair nos próximos dias. A empresa também fará testagens, por meio de laboratório particular.

De acordo com a prefeitura, “como a política do estabelecimento é a de ampla testagem dos funcionários com posterior notificação aos órgãos fiscalizadores, a suspeita é de que algum evento específico tenha feito com que o número de contaminações aumentasse”.

SEM CASOS GRAVES

Não há registro de casos graves ou de internações hospitalares devido à doença entre esse grupo de funcionários. Conforme a prefeitura, mais de 300 outras pessoas com suspeita de contaminação voltaram a trabalhar depois de recuperadas no frigorífico.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que monitora, juntamente com a Vigilância Sanitária de Santa Maria e com a Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia, a transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho de diversas empresas da região e que acompanha o frigorífico em questão desde março.

Ainda conforme o MPT, “a testagem e o isolamento domiciliar foram realizados pelo frigorífico após orientação dos órgãos, dada a aceleração na sua curva de casos. A situação segue sendo monitorada, tendo sido recomendadas medidas de higiene e testagem massiva, sem prejuízo da adoção de outras medidas, caso necessário”.

Para garantir a contenção da disseminação, todos os trabalhadores do frigorífico serão testados e os que apresentarem resultado positivo serão encaminhados para isolamento domiciliar, já que não houve, até agora, conforme o MPT, necessidade de hospitalização de empregados. A maior parte dos casos apresentava sintomas leves ou então eram assintomáticos.

No entanto, segundo a prefeitura, nesta terça-feira, serão interrompidas as atividades do setor mais afetado da planta industrial. Isso será necessário até que fiquem prontos os resultados das novas testagens e das investigações.

