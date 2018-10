44ª Expofeira terminou na noite de domingo com show de Léo Pain

Expositores que comemoraram as vendas, especialmente nos pavilhões da Agricultura Familiar, Comércio e Praça de Alimentação. As vendas de máquinas, implementos e animais ainda estão sendo contabilizadas, mas a expectativa segundo José Aurélio Silveira, presidente do Sindicato Rural, é positiva.

O Gaúcho Léo Pain, grande campeão da sétima temporada do The Voice Brasil, realizou show em São Sepé na noite de domingo, 14 de outubro, na Expofeira Regional.

O evento organizado pela MC Produções, reuniu um grande público no parque do Sindicato Rural. Léo Pain cantou os principais sucesso da música sertaneja e algumas canções interpretadas no The Voice Brasil, cantando e encantando o público presente.

Ao final do show, agradeceu os fãs e anunciou que no final do ano estará de volta em São Sepé.

A apresentação será no dia 21 de dezembro, na Praça das Mercês, no Natal da Família Sepeense, da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal, show aberto ao público.Texto Luis Garcia.

xiliki http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/xiliki.jpg

agroclube http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/agroclube.jpg

artesanatos http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/artesanatos.jpg

audacia http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/audacia.jpg

aurora pilchas http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/aurora-pilchas.jpg

brasao mdo pampa http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/brasao-mdo-pampa.jpg

campeiros http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/campeiros.jpg

casa das tortas http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/casa-das-tortas.jpg

centro saude estetica http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/centro-saude-estetica.jpg

acessórios http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/acessórios.jpg

44052923_2079880052031606_2896379060835844096_n http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/44052923_2079880052031606_2896379060835844096_n.jpg

gabriele http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/gabriele.jpg

gabrielle http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/gabrielle.jpg

iiiiiiiiiii http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/iiiiiiiiiii.jpg

jamile http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/jamile.jpg

lllll http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/lllll.jpg

marzari http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/marzari.jpg

stara http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/stara.jpg

vence tudo http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/vence-tudo.jpg

charme modas http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/charme-modas.jpg

colchoes http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/colchoes.jpg

léo pain http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/léo-pain.jpg

licor http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/licor.jpg

lINGUIÇA http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/lINGUIÇA.jpg

Previne http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Previne.jpg

quadros http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/quadros.jpg

quero quero http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/quero-quero.jpg

rede sul turismo http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/rede-sul-turismo.jpg

Vida e Saude http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Vida-e-Saude.jpg

Karol http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Karol.jpg

geovana http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/geovana.jpg

Confecções http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Confecções.jpg

cotrisel http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/cotrisel-2.jpg

cuias http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/cuias.jpg

Eko 7 certa http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Eko-7-certa.jpg

eletroserra http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/eletroserra.jpg

embutidos http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/embutidos.jpg

financeamentos http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/financeamentos.jpg

fotografia http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/fotografia.jpg

dr http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/10/dr.jpg