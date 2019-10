45ª Expofeira São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul

A edição de número 45 da Expofeira Regional de São Sepé, Formigueiro e Vila Nova do Sul, como nas edições anteriores não decepcionou. Além da mostra e comercialização dos animais, o pavilhão comercial e mostra industrial resumiram bons negócios. No palcos montados para os shows, as bandas Maria.Com (forró); Grupo Vaneira Expresso e DJ garantiram a diversão do público visitante.A praça de alimentação esteve lotada, no sábado,12 de outubro, fatores como o feriado de Nossa Senhora Aparecida e o calor intenso, colaboraram para que os comerciantes comemorem os bons negócios. Neste domingo consta na agenda, a entrega de prêmios dos animais premiados nesta edição. às 16 horas mostra do Grupo de Capoeira; e o encerramento está a cargo da Banda Rahra e DJ

A programação segue até terça-feira às 15 horas com a Feira de Terneiros.