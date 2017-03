A Abertura da Colheita da Oliva acontece hoje em São Sepé

Um terço da plantação de oliveiras do Estado está apto a ser colhido. A Tecnoplanta é sede do evento pela terceira vez

A Abertura Oficial da Colheita de Oliva acontece hoje dia 15 de março, em uma das propriedades da Tecnoplanta, empresa que produz o azeite de oliva extra virgem Prosperato, em São Sepé. O evento, que deverá contar com a presença do governador José Ivo Sartori, começa às 16h.

Realizada pela primeira vez em 2012, quando a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio instituiu a Câmara Setorial da Olivicultura e a Abertura Oficial da Colheita, o evento valoriza e incentiva a plantação de oliveiras no Estado. Em sua 6ª edição, o coordenador da Câmara, Paulo Lipp, comemora a expansão do plantio: “temos um crescimento, em média, de 400 hectares por ano de novas áreas espalhadas pelo Rio Grande do Sul”.

A Tecnoplanta, que possui cerca de 300 hectares próprios e outros 570 hectares de clientes e produtores parceiros, representando um terço da produção do Estado, foi escolhida pela segunda vez consecutiva e terceira ao longo de todo tempo para sediar a abertura. O evento ocorre em uma das sedes da empresa, em São Sepé, às margens da BR 290, no km 332.

Para a safra 2017, a empresa trará seus dois tipos de Prosperato. Um deles é o blend, resultado das frutas de varieadades Arbequina e Arbosana, e o outro é o monovarietal, da espécie Koroneiki. Além destas variedades, a equipe da empresa irá elaborar outros azeites das variedades Picual, Frantoio, Galega e Coratina em pequena escala.

Segundo Rafael Marchetti, sócio da Tecnoplanta, a expectativa para o ano é boa e deve repetir a produção do ano passado, quando cerca de 100 toneladas de frutas resultaram em 15 mil litros de azeite de oliva extra virgem. “Investimos muito em tecnologia para extração das frutas, um dos motivos pelo qual fomos escolhidos para sediar o evento.”