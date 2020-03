A Delegacia de Polícia Civil de São Sepé suspendeu o atendimento presencial

A Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), restringiu o acesso ao público nas delegacias do Estado. A Polícia Civil de São Sepé orienta à população para que só vá a uma delegacia em casos urgentes. A medida foi determinada e visa minimizar a propagação no novo coronavírus.

Nas delegacias, os casos atendidos presencialmente são: prisões em flagrante, homicídio, latrocínio, feminicídio, violência doméstica, estupros, sequestro, cárcere privado e roubos e furtos de veículos. A instituição orienta o público a priorizar os boletins de ocorrência pela Delegacia Online https://www.delegaciaonline.rs.gov.br/dol/#!/index/main

Nota Técnica – Atendimento ao público durante pandemia do Covid -19

Seguindo as orientações do decreto nº 55.115, de 12 de março, e do decreto nº 55.118, de 16 de março, do Governo do Estado, a Polícia Civil do RS informa que o atendimento ao público em todos os órgãos policiais será realizado com extrema atenção à prevenção do Covid-19. A Instituição orienta os cidadãos a utilizarem a Delegacia On-line para o registro de casos não graves e garante que trabalha para o incremento das funcionalidades do site e do número de fatos possíveis de serem registrados.

De outra forma, os plantões serão mantidos para atendimento dos casos mais graves, como crimes dolosos contra a vida, roubos, recuperação e devolução de veículos, estupros e violência doméstica. Os cidadãos que necessitarem de atendimento presencial serão orientados à higienização com álcool em gel, que será fornecido pelo órgão, tão logo adentrem as delegacias. Em locais onde não houver barreira de vidro que separe o servidor do indivíduo, deverá ser adotada uma distância mínima de 1,5 metros para atendimento.

A Instituição ainda alerta que o atendimento para quem apresentar sintoma respiratório (gripe, espirro, coriza, secreção nasal etc) ficará condicionado à proteção da saúde do servidor policial. Os responsáveis pelas delegacias também estão orientados a evitar entrada simultânea ou aglomeração de pessoas, principalmente nos plantões.

Fonte:Polícia Civil/RS