A prefeitura de São Sepé amplia o sistema de videomonitoramento

Mais 12 câmeras estão sendo instaladas nas ruas do município, totalizando 90 pontos de vigilância.

As câmaras estão sendo instaladas em regiões indicadas pela Brigada Militar ampliando as regiões vigiadas garantindo maior segurança tanto nos bairros quanto no centro da cidade.

Ruas onde estão sendo instaladas: Avenida Júlio Vargas, próximo ao quartel da Brigada Militar; Avenida XV de Novembro com Rua Humaitá; Rua Riachuelo com Coronel Veríssimo e Rua Tuiuti, esquina da Escola Valmarath.