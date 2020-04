A solidariedade em meio à crise

Mais de 300 máscaras já foram entregues a quem está na linha de frente

Por Dioneia Morato

Desde o início da pandemia do Coronavírus muitas são as ações solidárias que nasceram em meio à crise. São Sepé dá exemplo a outras comunidades. Pessoas comuns conseguem dar a sua parcela de ajuda aos mais necessitados nesse momento.

Foi destaque na mídia estadual a campanha de marmitas para os caminhoneiros que passam pela BR -392. Com iniciativa de Graciele do Amaral Rodrigues e Suzeli Mathias a atividade deve continuar. Nessa semana só em um dia foram distribuídas 200 refeições. Conforme Suzeli a equipe tem em torno de 20 voluntários. A comida é feita na casa de um deles. A intenção é manter os almoços, mas para isso são necessárias as doações. Os itens de mais necessidade são carne bovina ou frango e água mineral. Suzeli ressalta a importância de todos que estão engajados nesse trabalho e de quem está doando: -“Sem a ajuda de todos eu não conseguiria fazer nada! Sou muito agradecida a todos”. Além dos alimentos, as pessoas podem auxiliar com embalagens, talheres descartáveis entre outros produtos. O telefone para contato é 9-9955-1161. A equipe busca os donativos nas casas. Suzeli salienta que enquanto houver doações estarão realizando as marmitas.

Através do “watts”, um grupo de amigos liderados por Juliana Webber, Luilto Gonçalves, Renato Rosso, Tomaz Leão, Letícia Vasconcelos, Betinho Cunha, Fabrício “taxista” e Rosimar Veleda lançou o pedido de alimentos e contribuições para a aquisição de cestas básicas para algumas famílias que têm trabalho autônomo e que já estariam passando necessidades. Foi um mutirão que em dois dias montou e distribuiu 48 cestas básicas. Desse movimento sobraram R$ 555,00 que foram doados após as cestas prontas. O valor foi entregue a outro grupo solidário que tenta arrecadar verbas para a compra de um respirador para o Hospital Santo Antônio. A diretoria da Igreja Luterana também está auxiliando a campanha do respirador, segundo Marilda Kelling. A burocracia é um pouco demorada. Se essa ação não se concretizar, os valores arrecadados serão direcionados para outro fim que vise ajudar a comunidade. A Paróquia Nossa Senhora das Mercês também reúne voluntários para a montagem de quites de higiene e limpeza e posterior distribuição.O grupo Mãos do Bem nasceu devido à falta de máscaras em nossa cidade. A confecção das mesmas só é possível devido às doações e ao trabalho voluntário de artesãs e costureiras. Mais de 300 máscaras reutilizáveis já foram entregues a quem está na linha de frente dessa pandemia e àqueles que não podem estar no isolamento social. Quem quiser auxiliar pode entrar em contato com Thaíse Brenner, Letícia Giuliani Santos Benites e Lidi Trevisol.

