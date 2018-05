Abastecimento de gasolina volta a ser oferecido em São Sepé

Mesmo com a continuação da paralisação dos caminhoneiros, que completa 10 dias nesta quarta-feira (30), os combustíveis começam a chegar aos postos, e o abastecimento vai aos poucos acontecendo. No Posto São Sepé na BR-392 a gasolina chegou na manhã desta quarta-feira. Caminhões-tanque deixaram as refinarias sob escolta policial, aos motoristas coube a tarefa de enfrentar longas filas para conseguir abastecer. Ao meio-dia desta quarta feira, já se formava uma fila de aproximadamente 2 km ao longo da BR. A gerência do Posto São Sepé informou que chegaram hoje 40 mil litros de combustível e, destes, 5 mil litros serão reservados para abastecer os veículos de órgãos públicos, saúde, segurança e bombeiros. O restante está sendo oferecido nas bombas, sem restrições de quantidade, ainda segundo o gerente, o estoque de gasolina deve durar tranquilamente até amanhã, 31 de maio, após é aguardado um novo carregamento, e assim será até que o fluxo esteja normalizado.