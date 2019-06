A 140ª Festa do Divino Espírito Santo de São Sepé abriu sua programação na noite desta sexta-feira, 31 de maio com a tradicional novena. A Igreja Matriz Nossa Senhora das Mercês esteve lotada de fiéis, que na liturgia da primeira noite puderam acompanhar a pregação do Padre Alcione e a palestra do Padre Gerson.

A Comissão de Festeiros é liderada pelo casal, Valderi e Valdeti Teixeira. A imagem da pomba simbolizando o Divino Espírito Santo é obra do artista Chiquinho Neves.

Fotos: Luís Garcia.