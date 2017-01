Aberta oficialmente a 3ª Festa da Uva de São Sepé

Um evento especial com atrações de todos os gostos e sabores. Assim definem os organizadores que fazem os últimos preparativos para a 3ª edição da Festa da Uva de São Sepé que esta acontecendo hoje, sábado, 28.

A festa começou às 8 horas na Praça das Mercês e às 10 horas ocorreu a Abertura Oficial do evento que culminou com a benção do Padre Gérson.

Durante seu discurso o prefeito Léo Girardello comentou o início da festa a 2 anos atrás, das dificuldades, das dúvidas, dos medos que se transformaram no sucesso do que está acontecendo este ano. e que para os próximos anos só tendem a crescer e a levar ainda mais o nome de São Sepé para outras regiões.

A 3ª Festa da Uva de São Sepé tem promoção da Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, Prefeitura de São Sepé, Emater/RS-Ascar, Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé.

(Fotos: Roberto John)