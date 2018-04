Aberta oficialmente a Semana do Município e shows são cancelados

às 19 horas de hoje, 23, no auditório da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho ocorreu a solenidade oficial de abertura da Semana do Município.

Durante os discursos, emocionados, foi lembrada a tragédia que abateu o município com o falecimento de dois jovens atuantes nos meios culturais da comunidade vitimados em acidente na BR-392.

O prefeito municipal Léo Girardello comunicou que os shows de terça-feira, The Remembers Band, o de quarta-feira, Show Talentos da Terra, e o show do Grupo Musical Imagem, que ocorreria durante a Mateada Show no domingo, foram adiados para outro momento, mas as demais festividades como inauguração de espaços, reformas da escola João Pessoa, no interior, e na escola Rio Branco, a entrega das arquibancadas do Pamade e o novo arquivo público municipal continuam mantidos.

Durante a solenidade de abertura também ocorreu o lançamento da 2ª Antologia Poética “Sentimentos da Alma” da ALAS. O evento apresentou os 48 participantes na obra, um espaço para autógrafos e venda da obra, foi colocado à disposição dos interessados.

Marcando agenda nas festividades, encontra-se no Hall Isabel Lara Simões, da Fundação Afif Jorge Simões Filho,uma exposição de fotos, intitulada São Sepé Ontem e Hoje, que reúne fotos atuais e antigas, com o propósito de contar um pouco da história do município

As festividades terminam, oficialmente, no domingo, 29, com missa comemorativa aos 142 anos de emancipação político-administrativa do município.

(Fotos: Roberto John)