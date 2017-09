Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira (13), foi aberta oficialmente a Semana Farroupilha em São Sepé. A programação em frente ao Centro Cultural Diolofau Brum, contou com a chegada do maior simbolismo da tradição gaúcha, a Chama Crioula, que foi acesa na cidade de Mostarda.

Essa chama foi conduzida até São Sepé pelo Grupo de Cavalgada Marca de Casco. Aleixo Melo, integrante do Grupo de Cavalgada Marca de Casco, fez a entrega da Centelha ao prefeito de São Sepé Leo Girardello e ao sub coordenador da 13ª Região Tradicionalista, Vanderlei Santos.

Após, ocorreu à entrega da Chama Crioula aos patrões e representantes das entidades tradicionalistas de São Sepé, iniciando assim, a Semana Farroupilha 2017. Neste ano, o tema para 2017 é “Farroupilhas: idealistas, revolucionários e fazedores de história”, tem-se por objetivo homenagear as figuras da Revolução Farroupilha. Já a homenagem municipal será feita a Marçal Tailor Neves Martins.

A programação da Semana Farroupilha iniciou nos dias 10 e 11 de setembro, com o Acampamento Farroupilha. A iniciativa antecedeu a semana dos festejos farrapos e contou com a participação das entidades que demonstraram a arte e o cultivo da tradição gaúcha. Durante a programação, centenas de pessoas passaram pelo local para conferir as atividades culturais. Teve shows musicais com artistas do município e região, declamação de poesias, trovas e apresentação dos grupos de danças folclóricas gaúchas de São Sepé. Os participantes de cada entidade, que estiveram no acampamento, realizaram também churrascos, comercialização de doces, salgados e bebidas e a divulgação dos eventos em cada CTG.

O tradicional Tio Lautério será realizado nos dias 13, no CTG Pingo Amigo, com apresentação da Prenda do Município, CTG Ronda Crioula, dia 14, e para finalizar no CTG Os Maragatos, dia 15.

Galeria de Fotos – Abertura da Semana Farroupilha e Acampamento Farroupilha – Fotos: Anderson Vargas e Sandra Silveira