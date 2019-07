Abertas as inscrições para o concurso da prefeitura de São Sepé

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de São Sepé abrem nesta segunda-feira, 22, a partir das 14 horas. Para se candidatar é necessário acessar o site da empresa organizadora (www.inqc.org.br). O processo é exclusivamente online.

O certame destina-se ao provimento de vagas existentes e à formação de cadastro de reserva em 32 cargos distribuídos entre ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio e nível superior. A previsão é que as provas objetivas sejam aplicadas no dia 1° de setembro. Haverá exame prático para as funções de motorista e operador de máquinas.

O quadro de vagas completo, o conteúdo programático, bem como todos os prazos e detalhamentos referentes a taxa de inscrição estarão disponíveis no edital. O acompanhamento destas informações e de possíveis alterações no cronograma é de responsabilidade do candidato.

Datas importantes:

Inscrições: 22/07 a 05/08

Período de solicitação de isenção de candidatos isentos: 22/07 a 24/07

Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário e envio dos laudos médicos para candidato portador de deficiência: 06/08

Possível data da prova: 1° de setembro