Aberto oficialmente o Natal Luz da Família Sepeense

A abertura oficial do já consagrado evento Natal da Família Sepeense, aconteceu na Praça das Mercês na noite de sexta-feira, 29 de novembro. Efeitos como: produção de neve artificial encantou e fez a alegria da criançada.

A tão esperada chegada do Papai Noel, aconteceu em grande estilo e emocionou a todos, principalmente as crianças. Em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, o “Bom Velinho” levou a criançada ao delírio.

A decoração, ampliada em relação ao último ano, foi oriunda de parceria entre diversos órgãos públicos e da própria população, que doou materiais recicláveis que ajudaram na confecção. Muitos profissionais, servidores públicos e voluntários foram importantes na construção desse projeto.

O presidente da Fundação, Luís Garcia, disse que apesar dos esforços, ainda falta em torno de 10% para a decoração ficar completa, mas que até a próxima sexta-feira, 6 de dezembro, isso será viabilizado. Além dos atos de entrega da chave da cidade ao Papai Noel a noite contou com apresentações artísticas, de Marquinhos do Sax e dos Coros, Vertente de Prata e Vozes da Pulquéria.

A programação do Natal da Família Sepeense vai prosseguir até o dia 5 de janeiro, quando serão apagadas as luzes e vai ocorrer a retirada dos enfeites.

O presidente da Fundação Cultural Luís Garcia, fez um agradecimento especial a todos que se envolveram com o projeto.

Fotos: Henrique Brum