Aberto processo seletivo para contratação de Professores da Educação Infantil

Foi divulgado na tarde de quarta-feira, 4 de agosto, o edital para a contratação de oito profissionais da Educação Infantil. Todas as informações podem ser obtidos através do link: http://www.saosepe.rs.gov.br/…/Edital_Educacao_Infantil…

As inscrições serão admitidas no setor de protocolo da Secretaria Municipal da Educação, na rua Osvaldo Aranha, 1364, no período de 4 à 11 de agosto , das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Como escolha, será utilizado o critério de avaliação de títulos e entrevista.