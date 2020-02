Abertura da Colheita do Arroz começa com homenagens

Foto: Fagner Almeida/Divulgação.

A tradicional noite de homenagens realizada na Abertura da Colheita do Arroz ocorreu nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, com um auditório lotado, e marcada pela emoção dos agraciados. O presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, iniciou a entrega da Pá do Arroz, símbolo do trabalho do orizicultor, fazendo comentários sobre cada um dos 15 homenageados.

Antes de começar a entrega das pás, o diretor jurídico da federação e presidente da comissão organizadora do evento, Anderson Belloli, conduziu um agradecimento especial a Gilmar Chaves Alves, técnico da Embrapa Clima Temperado que ajudou na preparação da Abertura da Colheita do Arroz.

Belloli também agradeceu a toda equipe que ajudou a organizar o evento, destacando que foi entregue o maior evento de grãos do país na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), e que deverá continuar crescendo. “Hoje o arrozeiro tem um evento que pode chamar de seu”, enfatizou.

A 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz é uma realização da Federarroz com co-realização da Embrapa e Patrocínio Premium do Instituto Rio Grandense do Arroz.

Confira os homenageados:

Lavoura Nota 10: Gustavo Ayub Lara

Produtor Zona Sul: Ricardo Teixeira Gonçalves da Silva

Produtor Planície Costeira Externa: André Azevedo Velho

Produtor Planície Costeira Interna: Celso Bartz

Produtor Fronteira Oeste: Antônio Ceolin

Produtor Campanha: Elcio José Moro

Produtor Depressão Central: Daniel Hoerbe

Técnica Estadual: Mara Grohs

Técnico Federal: André Andres

Mercado Externo: Gedeão Pereira

Competitividade: Fernando Estima

Amigo da Lavoura: Brigada Militar

Homenagem Especial: Fernando Schwanke

Homenagem Especial: Fernando Rechsteiner

Homenagem Especial: José Carlos Pires