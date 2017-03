Abertura Oficial da Colheita da Oliva em São Sepé

A Abertura Oficial da Colheita de Oliva aconteceu na hoje dia 15 de março, em uma das propriedades da Tecnoplanta, empresa que produz o azeite de oliva extra virgem Prosperato, em São Sepé, a cerca de 260 km de Porto Alegre. O evento, contou com a presença do governador José Ivo Sartori, o secretário da agricultura Ernani Polo e mais membros da comitiva do governo do estado, além de autoridades locais.

A Tecnoplanta apostou no solo e nas condições climáticas adequadas ao plantio da fruta, possui cerca de 300 hectares próprios e outros 570 hectares de clientes e produtores parceiros, representando um terço da produção do Estado, foi escolhida pela segunda vez consecutiva e terceira ao longo de todo tempo para sediar a abertura. O evento ocorre em uma das sedes da empresa, em São Sepé, às margens da BR 290, no km 332.

Segundo Rafael Marchetti, sócio da Tecnoplanta, a expectativa para o ano é boa e deve repetir a produção do ano passado, quando cerca de 100 toneladas de frutas resultaram em 15 mil litros de azeite de oliva extra virgem. “Investimos muito em tecnologia para extração das frutas, um dos motivos pelo qual fomos escolhidos para sediar o evento.”