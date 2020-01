Ação Popular pede esclarecimentos sobre Banheiro Público

Uma ação popular proposta pelo advogado João Luiz Vargas tem como objeto a busca de esclarecimentos sobre o Banheiro Público que será construído na Praça das Mercês. Conforme o advogado, a Prefeitura contratou uma obra sem cumprir as determinações expressas no Plano Diretor Municipal e no Estatuto das Cidades. “Ninguém é contra esse ou aquele empreendimento, mas temos a obrigação de cobrar para que o dinheiro público seja bem gasto, evitando custos com adequação da obra daqui há alguns meses”, manifestou João Luiz.

A ideia de banheiros públicos para atender as demandas dos eventos diurnos e noturnos na Praça das Mercês é antiga, e a Prefeitura elaborou um projeto de banheiros com um bar que, após construído, será objeto de uma concessão. “Não pode a Prefeitura construir agora e depois o empresário não conseguir o alvará de funcionamento, em função do prédio não atender as normas de acessibilidade, incêndio, além de questões básicas como a necessidade de caixas d’água e fossa para esgoto. Além de tudo, as imagens fornecidas pela Prefeitura apresentam um prédio feio, em desacordo com a estética da Praça”, asseverou o autor da ação popular.

O processo tramitará na Comarca de São Sepé e pede, liminarmente, que a Prefeitura faça os esclarecimentos técnicos, inclusive com audiência pública sobre o tema, e corrija as falhas no projeto, antes de começar o início da obra.