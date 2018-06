Ação quer ajudar jovem de São Sepé a realizar exames

Os movimentos são frágeis, mas a autoestima e alegria são surpreendentes. A jovem Jessica Siqueira Vargas, de São Sepé, divide seus dias e anseios entre sorrisos, as redes sociais – que adora – e uma janela de casa, de onde observa atenta a tudo que acontece lá fora. Torcedora apaixonada do Sport Club Internacional a sepeense moradora do Bairro Lôndero enfrenta diariamente os empecilhos que a atrofia muscular lhe apresenta.

Atualmente com 22 anos, Jessica tem mobilidade reduzida e sequer consegue caminhar sem auxílio. Pela tela do celular, tem um aliado para passar o tempo. Seja assistindo vídeos, jogos ou qualquer outra atividade, é também no ambiente da internet que Jessica pode ter mais próximo a chance de evoluir o tratamento. Com ajuda de amigos, foi criada uma ação no site www.vakinha.com.br com o objetivo de arrecadar recursos para a realização de exames.

Interessados em colaborar podem acessar o site e ajudar com a doação de qualquer valor. Basta preencher um cadastro rápido e escolher a forma de pagamento, seja em cartão de crédito ou mesmo em boleto bancário. O objetivo é arrecadar R$ 5 mil a serem utilizados nos procedimentos.

Quem quiser conhecer mais detalhes sobre o tratamento pode ainda entrar em contato com a família da menina pelo (55) 9 9910-1983.