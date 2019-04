Um acidente na BR392, próximo ao rio Vacacaí causou lentidão na pista na tarde desta quinta-feira, 25. Segundo testemunhas, um caminhão, com placas de Santa Maria, que seguida no sentido São Sepé-Santa Maria freou para desviar de um animal e uma Ecosport, também com placas de Santa Maria, que vinha logo atrás, acabou batendo na traseira do caminhão.

Segundo relatos inciais ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.





Imagens: Robson Soares