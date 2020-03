Acidente causa vítima fatal na BR-290 em Santa Margarida do Sul

Um acidente entre um caminhão e um veículo Gol causou uma vítima fatal na BR-290, a 14 km da entrada de São Gabriel, próximo ao km 406, por volta das 7h15, antes da chamada ponte das Canas. O choque ocorreu envolvendo um caminhão com placas de Meleiro e um Gol de São Gabriel. Segundo informações extraoficiais, a vítima que dirigia o Gol era Douglas Silveira dos Santos, 36 anos.

Bombeiros inicialmente atenderam a ocorrência. Segundo informações obtidas junto ao motorista do caminhão, ele vinha no sentido Santa Margarida-São Gabriel quando após a ponte das Canas, o Gol invadiu a pista contrária, vindo a se chocar com o caminhão, que tentou desviar mas tombou fora da pista.

Matéria e fotos: https://www.caderno7.com/