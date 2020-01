Acidente com argentinos na BR-290 deixa 4 feridos

Uma caminhonete Toyota Hilux com placas da Argentina se acidentou na BR-290, na localidade de Biritis, Vila Nova do Sul, na manhã de quarta-feira, 29, por volta das 9 horas.

De acordo com informações, o veículo transitava pela BR quando o motorista perdeu o controle, indo parar saindo da pista e capotando.

Na caminhonete estavam quatro pessoas, sendo 2 adultos e duas crianças, que tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros, o Samu de São Gabriel e uma ambulância de Vila Nova do Sul atenderam os feridos.