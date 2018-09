A carroceria de uma carreta se desprendeu do “cavalinho” do veículo, no início da manhã desta terça-feira, 18, nas proximidades da empresa Trevisol Transportes, na BR-392 em São Sepé. O incidente pode ter sido causado por uma falha no cavalo mecânico, equipamento que prende a carroceria ao cavalinho. O fluxo de veículos na rodovia ficou interditado em uma das faixas.