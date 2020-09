Acidente com carro e trator deixa quatro feridos em São Sepé

Quatro pessoas estavam no carro que colidiu com um trator neste domingo-

Foi nesta tarde de domingo, 20 de setembro, por volta das 18h, no Corredor das Tropas, em São Sepé. Um Fiesta colidiu de frente com um trator. Os feridos estavam no Fiesta e foram levados para o hospital.

A Brigada Militar, Bombeiros e SAMU, atenderam a ocorrência. O carro seguia no sentido da rua 15 de novembro e o trator no sentido contrário.

O acidente foi bem numa curva. As causas ainda estão sendo apuradas pela polícia. Segundo a Brigada Militar, no carro estavam o casal e outras duas pessoas.

A mulher, que segundo os policiais está grávida, foi a primeira a ser levada para o hospital. Todos estão em atendimento. O tratorista não se feriu. Segundo a Brigada Militar os feridos passam bem, apenas mulher grávida ficou em observação no hospital Santo Antônio.

Reportagem e Fotos: Luís Garcia.