Acidente com ônibus de São Sepé na BR 392 em Santa Maria

No início da manhã desta terça-feira, ocorreu um acidente na BR 392 em Santa Maria, em frente ao Posto SIM.

O acidente envolveu um carro de Santa Maria Fiat placas IVT 9972 e um ônibus da empresa Nagera Tur de São Sepé. Do acidente resultou danos materiais nos dois veículos, felizmente ninguém se feriu.

Conforme relato do motorista Luciano Nagera, proprietário e motorista do ônibus ao canal Olho Vivo, ele seguia no sentido São Sepé Santa Maria quando o motorista do carro que teria ido deixar a esposa no Frigorifico Silva, retornava pela BR e ao ingressar no posto, teria cortado a frente do ônibus.

Fonte: Jornal do Garcia.