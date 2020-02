Acidente com trator no interior do município deixa uma vítima

Morreu no final da manhã deste sábado, 15, o empresário do ramo da aviação e produtor rural Rui Textor. Segundo informações, o empresário realizava atividades na propriedade da família, na localidade de Tupanci, interior do município de São Sepé, quando aconteceu o acidente com um trator da propriedade.

Rui Textor iniciou as atividades no ramo de manutenção de aeronaves no ano de 1978, em Santa Maria. Em 1984, instalou em São Sepé a OMAER- Oficina de Manutenção de Aeronaves. Os filhos, Rui Alberto Textor, mora em Goiás, onde tem empresas do ramo de aviação agrícola, Beto Textor, e o irmão Mário, juntamente com o pai Rui Textor, realizaram o sonho de levar a OMAER a ser a primeira empresa brasileira a montar as aeronaves experimentais Cozy e RV-6.

Nossa reportagem esta acompanhando o fato, e trará mais informações.