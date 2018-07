Acidente deixa danos materiais

Um acidente no início da manhã de hoje, 24, por volta das 9 horas, envolvendo um Prisma de placas IYK 2883 e um Hyunday de placas JCS 1711 nas esquinas das ruas Percival Brenner com Emidio Jaime de Figueiredo, resultou em danos materiais.

De acordo com relato de testemunhas, o Prisma transitava pela rua Percival Brenner, sentido centro/bairro, quando ao cruzar a rua Emidio Jaime de Figueiredo não percebeu a aproximação do Hyunday ocorrendo a colisão. Com a violência do choque, o Prisma rodopiou e ficou parado no sentido contrário da mão permitida.

(Fotos: Roberto John)