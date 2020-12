Acidente deixa duas mulheres feridas em São Sepé

Uma colisão frontal entre um caminhão e uma caminhonete na noite de quarta-feira, 25, por volta das 19h15min, deixou duas pessoas feridas na Avenida Marechal Idelfonso de Moraes, bairro Zenari, nas proximidades do Índio Sepé CTG. Não há informações sobre a causa do acidente.

Segundo a Brigada Militar os veículos envolvidos foram uma camionete Fiat Strada Placa IPA 7699 e um caminhão Mercedes Benz placa IFU 4712. Na camionete estavam três pessoas, sendo duas mulheres que ficaram feridas com lesões leves e um homem. O condutor do caminhão não ficou ferido.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Santo Antônio para observação e logo após foram liberados e passam bem.