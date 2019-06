Um acidente por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, 03, no cruzamento das ruas Riachuelo e Coronel Veríssimo, entre um VW Crossfox de placas IVM 5151 e um Ford KA de placas IQR 3551, resultou em uma mulher ferida. A condutora do Ford KA, com iniciais N.S.F., precisou ser conduzida ao Hospital Santo Antônio para realização de exames médicos. A motorista do Crossfox nada sofreu.