Acidente deixa uma pessoa ferida

Um acidente agora à tarde, por volta das 15h15 na Marechal Idelfonso de Morais, no bairro Pontes, entre uma caminhonete F1000 de placas ICO 7467 de São Sepé, e uma moto Honda CB300R de placas MGG 6175 de Gov. Celso Ramos/SC, resultou no motoqueiro ferido.

De acordo com o motorista da F100, João Gonçalves Pereira ele trafegava na Avenida Marechal Idelfonso de Moraes, no sentido Centro- Bairro, quando nas proximidades do cemitério municipal, diminuiu a velocidade para falar com um amigo. No mesmo sentido vinha a moto Honda Twister que não conseguiu frear, ocorrendo a colisão.

Ainda de acordo com o motorista da caminhonete, o motociclista ao frenar, derrapou a moto antes de ocorrer a colisão, fazendo com que a motocicleta se projetasse para baixo da caminhonete.

O SAMU foi acionado e levou o motociclista Matheus Bianchin dos Santos para atendimento no Hospital Santo Antônio.

Fotos: Roberto John