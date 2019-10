Acidente e fuga de motorista na BR-392

Ocorreu esta tarde um acidente na BR-392, próximo à ponte do Verde, na divisa entre Santa Maria e São Sepé, envolvendo um veículo Gol com placas de Florianópolis. O condutor é morador do município de Formigueiro e sofreu ferimentos no braço e na perna. O outro veículo seria um Fox, cujo motorista teria fugido do local. Segundo informações forças policiais estão à procura do condutor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atendimento do motorista ferido.

Fonte: Jornal do Garcia.