Acidente em Caxias do Sul envolve ex-prefeito de Formigueiro

Uma colisão entre uma caminhonete com placas de Formigueiro e um caminhão deixou três pessoas feridas no trevo de acesso a uma empresa no km 69 da ERS-122, nas imediações do Viaduto Torto, em Caxias do Sul. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta terça-feira (22).

De acordo com informações de testemunhas, o caminhão carregado de terra, com placas de Caxias, foi atravessar a rodovia e contornar o trevo quando cortou a frente da caminhonete. Com o impacto, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Samu para atendimento hospitalar. Um dos ocupantes do veículo era o ex-prefeito de Formigueiro, Anderson Weber, que passa bem.

Fonte: https://leouve.com.br/acidente-entre-caminhao-e-caminhonete-deixa-tres-feridos-na-ers-122-em-caxias/