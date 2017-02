Um acidente no início da manha de hoje, 27, por volta das 5 horas, na ERS-149 em Formigueiro, resultou em 7 pessoas feridas sem gravidade. De acordo com relatos obtidos junto a Brigada Militar, os veículos Gol de placas IEU 3997 e o FIAT Strada de placas INC 5566 colidiram de frente. Os feridos foram encaminhados para exame de corpo e delito e liberados.