Acidente em Formigueiro deixa uma pessoa morta e duas feridas

Um acidente na manhã de hoje, sábado, 07, na localidade da Picada, em Formigueiro, com um trator resultou em duas pessoas feridas e uma morta. De acordo com dados fornecidos pela Polícia civil de Formigueiro, três homens estavam em um trator indo trabalhar, quando em uma subida o veículo apresentou problemas mecânicos e deu marcha ré vindo a capotar.

Dois dos ocupantes que não tiveram as identidades reveladas ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, já o terceiro homem identificado como Nilson José Posser, ficou preso às ferragens embaixo do trator vindo a falecer no local.