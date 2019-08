Acidente entre dois caminhões bloqueia BR-392

Uma colisão entre dois caminhões na tarde de quinta-feira, 08, por volta das 14h30min, bloqueou o trânsito nos dois sentidos da BR-392, entre São Sepé e Caçapava do Sul.

De acordo com informações o motorista do caminhão com placas de Erechim, que transportava Óleo Diesel, perdeu o controle da direção invadindo a pista contrária colidindo contra outro veículo de grande porte.

Com o impacto, o caminhão acabou saindo da pista espalhando óleo no local. O Corpo de Bombeiros de São Sepé, SAMU e Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

O condutor do caminhão de Erechim foi encaminhado consciente para atendimento no Hospital Santo Antônio, em São Sepé. O segundo motorista envolvido não se feriu.

(Fotos Bruno Garcia)