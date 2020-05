Acidente envolve 3 caminhões e dois carros na BR-392 em São Sepé

Fotos: Roberto John

Um acidente no final da manhã de hoje, sábado, 09, por volta das 11h30min, na BR-392 nas proximidades do Posto Cotrisel, envolvendo três caminhões e dois veículos menores, resultou em danos materiais.

De acordo com relatos dos motoristas, o caminhão bitrem com placas BCH6J50, transitava pela BR-392 no sentido Santa Maria/São Sepé, quando sofreu uma pane que acabou travando o veículo. O caminhão com placas IVI 9342, que vinha logo atrás, percebendo a fumaça conseguiu frenar a tempo, evitando a colisão. Atrás deste vinha uma caminhonete com placas ILV 9384 de São Sepé que também conseguiu parar. No entanto, outro caminhão, com placas IZB8G24, que vinha atrás da caminhonete não conseguiu frenar, colidindo na traseira do veículo jogando o mesmo contra a traseira do caminhão à sua frente. Por sorte, o automóvel foi parar no acostamento da rodovia. Na sequência, vinha o automóvel com placas IKF3D23, que para não colidir na traseira do caminhão tentou ir para a pista contrária atingindo a parte esquerda do parachoque do caminhão, danificando sua frente direita.