Acidente envolve dois caminhões na BR-290

Um acidente envolvendo dois caminhões, um da Argentina e outro da Bolívia, deixou os dois motoristas feridos, na BR-290 em Vila Nova do Sul.

Os veículos bateram de frente, no trecho próximo a sede campeira do CTG Sincero Lemes, na tarde deste domingo, 29 de março.

O motorista argentino, que não teve a identidade revelada, foi levado para atendimento na Santa Casa de São Gabriel. O outro motorista também ficou ferido.