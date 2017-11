Acidente envolve dois veículos no centro da cidade

Um acidente envolvendo dois veículos na tarde de hoje, 30, por volta das 16 horas, nas esquinas das ruas Plácido Chiquiti e Camerino Correa, resultou somente em danos materiais. De acordo com dados fornecidos pela Brigada Militar o veículo Nissan Versa, com placas IXY 5932 de Estação, cortou a preferencial vindo a colidir contra a Parati com placas IJY 8965 de São Pedro do Sul.

O motorista da Parati, Hélio Evangelho e o motorista da Nisan, Cleuri Antonio Esberci nada sofreram.

A ocorrência foi prontamente atendida pela Brigada Militar.