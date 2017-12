Acidente envolve três veículos no centro

Um acidente por volta das 19 horas de hoje, 20, na rua Sete de Setembro esquina com a rua Riachuelo causou danos materiais em três veículos. De acordo com os motoristas dos veículos o Apollo de placas IHZ 3080 seguia pela Sete de Setembro quando na esquina com a Riachuelo freou o carro devido ao trânsito de pedestres. O veículo Corsa de placas IJY 8841 que vinha atrás conseguiu frear a tempo mas foi abalroado pelo Fox, preto de placas ITD 6608 que não conseguiu parar. Com o choque o Corsa foi prensado entre os dois veículos. Foi registrado Boletim de Ocorrência e houve somente danos materiais.

Fotos: Roberto John