Acidente inusitado interrompe ponte próxima ao bairro Cristo Rei

De acordo com dados levantados no local, o veículo que transitava no sentido 3º Distrito/Cidade estaria sem freios quando entrou na ponte e, na direção oposta o outro já estaria no meio da ponte não tendo como desviar. Com a colisão um dos caminhões está com parte do rodado traseiro no beiral da ponte e uma das rodas para fora do parapeito.

O caminhão que transitava no sentido Cidade/3º Distrito estaria com a documentação vencida. O trânsito no local está interrompido sem previsão para liberação.