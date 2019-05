Acidente na BR-290 em Vila Nova do Sul deixa uma pessoa ferida

Um acidente no final da tarde de hoje, segunda-feira, por volta das 16h45, envolveu um automóvel Volkswagem com placas EYN 3894 de Sorocaba/SP e um caminhão-cegonha.

De acordo com testemunhas, o caminhão-cegonha transitava na BR-290 sentido Porto Alegre/São Gabriel quando diminuiu a velocidade por causa de um quebra-molas e o motorista do automóvel que vinha logo atrás não percebeu e chocou-se contra a traseira do cegonheiro.

O motorista do automóvel sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Posto de Saúde de Vila Nova do Sul, enquanto o motorista do caminhão-cegonha, não parou no local para prestar assistência.

Fotos: Dora Barros